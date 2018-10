Pirates-boss forventer beskedent CHL-plus

ISHOCKEY: Tirsdag aften sluttede eventyret i Champions Hockey League for Aalborg Pirates, da det hjemme i Bentax Isarena blev til et 1-5-nederlag mod Frölunda Indians.

De danske mestre er blevet rig på erfaring efter møderne med nogle af Europas sværvægtere, men til gengæld har klubben måttet kæmpe for at få det økonomiske til at balancere, men det ser ud til at lykkes.

- Det er ikke gjort helt op endnu, men det ser ud til, at vi holder skindet på næsen, og det kan vi også godt være stolte af. Vi har været gode til at holde vores omkostninger nede med nogle lange busrejser og ved at spille et par udekampe tæt på hinanden, siger Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring.

Men selv om Champions Hockey League ikke er nogen guldrandet forretning, havde Pirates-direktør ikke været turneringen foruden.

- Vi er blevet en masse erfaringer rigere, og det har også givet os meget motivation at møde de her store klubben. Det har været en sund oplevelse for hele klubben, siger Thomas Bjuring.