Pirates er tæt på ny træner

ISHOCKEY: Aalborg Pirates kan formentlig snart præsentere en afløser for Brandon Reid på cheftrænerposten, efter at succestræneren tidligere på måneden skiftede til tyske Krefeld Penguine.

Sådan lyder det fra sportschef og assisterende træner Ronny Larsen.

- Vi begynder at nærme os noget, og der kunne godt være nyt indenfor et nogle dage. I et stykke tid har vi forhandlet med nogle stykker, men nu er vi nået frem til en person, som vi godt kan se føre det her projekt videre, siger Ronny Larsen.

Og der er ikke tale om en cheftræner med erfaring fra den danske liga.

- Vi har haft den indstilling, at vi gerne vil have noget nyt og spændende hertil, så mon ikke det bliver en udefra, siger Ronny Larsen.

Han har godt kunnet mærke, at han i kraft af Aalborg Pirates’ succes i den forgangne sæson har kunnet lokke med et attraktivt job.

- Der er flere, der har budt sig til, end vi har oplevet tidligere, og der har også været nogle store navne iblandt, men vi synes, at vi har fundet den mand, der vil være i stand til at føre os videre, siger Ronny Larsen.