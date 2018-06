Pirates fik ikke slået kapital af DM-guld

AALBORG: Sportsligt var den forgangne sæson en rus af jubel for Aalborg Pirates, der nappede både mesterskabet og pokaltitlen.

Økonomisk fik klubben dog ikke i tilstrækkelig grad slået kapital af den store succes på isen.

Formand Morten Fals kunne således på generalforsamlingen præsentere et lille overskud på 69.027 kroner.

- Økonomisk ville vi gerne have haft mere ud af anstrengelserne, men vi kæmpede med at holde økonomien i balance samtidig med, at vi gerne ville investere i holdet. Det var en svær balancegang, sagde Morten Fals i sin beretning.

- Sidst på sæsonen fik vi ikke udnyttet indtægtsmulighederne optimalt, da kampene kom som haglbyger. Afvikling af kampe og planlægning tog megen tid fra personalet, og ydermere betød guldet, at spillerne skulle honoreres med bonusser. Vi kunne til sidst konstatere, at der fulgte mange omkostninger med succesen.

Formanden roste dog klubbens organisation.

- Vi var tyndslidte, men kæmpede bravt, og der blev leveret et flot afsæt til den nye sæson, sagde Morten Fals, der ikke er i tvivl om, at klubben står stærkt forud for en sæson, der udover ligaen og pokalturneringen også byder på champions League.

- Vi har lært at vinde på isen. Nu skal vi også vinde på den kommercielle side og øge vores indtægter, sagde formanden.