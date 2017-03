AALBORG: Aalborg Pirates tog fredag aften det første skridt mod en plads i DM-semifinalerne, da Gentofte blev besejret med 5-2 i den første af potentielt syv kvartfinaler.

Sejren vakte glæde hos forwarden Martin Højbjerg, omend der var skønhedspletter undervejs.

- Det var en skøn start med en sejr i den første kamp. Vi kom rigtig godt fra start. Så fik vi nogle dumme udvisninger til blandt andre mig selv, og så lukkede vi dem desværre lidt ind igen. Det skal vi lære af, men heldigvis kostede det ikke i dag, siger Martin Højbjerg.

Han glædede sig især over, at piraterne leverede hele tre scoringer i overtal.

- Det var skønt, at det virkede i dag, for det skal det gøre, hvis vi skal have succes i slutspillet. Tidligere på sæsonen havde vi lidt problemer med den del, men jeg synes, vi har fundet tilbage til noget godt, siger Martin Højbjerg, der er klar til at jagte en ny sejr, når kvartfinaleserien fortsætter søndag i Gentofte.

- Selv om det har været en lang sæson, virker vi ikke trætte. Vi kører på med fire kæder, så vi er helt sikkert klar til at gå efter sejren igen på søndag, siger Martin Højbjerg.