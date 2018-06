Pirates henter amerikaner

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har skrevet en etårig kontrakt med amerikanske Jack Walker.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse

Den 21-årige amerikaner kommer til Aalborg efter en flot sæson i ECHL for Rapid City Rush. Han har AHL-erfaring og er tidligere draftet af Toronto Maple Leafs.

- Jack Walker er en god skøjteløber med en god teknik, målnæse og et hurtigt håndledsskud. I WHL og ECHL har han flere gange vist prøver på sit stærke skud og sin flotte teknik, hvilket vi glæder os til at se udfolde sig i Aalborg, siger sportschef Ronny Larsen.

Tidligere i karrieren spillede Jack Walker for Victoria Royals i juniorligaen, WHL, og blev i 2016 draftet af Toronto Maple Leafs.

- Han er en sulten spiller, der kommer til Europa for at vinde titler og udvikle sig til en bedre spiller. Talentet er til mere end europæisk ishockey, men han er opsat på en europæisk karriere, og vi er stolte af at kunne trække ham til klubben, siger Ronny Larsen.

Jack Walker slutter sig til truppen i starten af august.