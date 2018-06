Pirates henter amerikaner

AALBORG: Aalborg Pirates har skrevet kontrakt med den 26-årig amerikanske back, Aaron Harstad for den kommende sæson.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Aaron er en fysisk stærk back, der tager gode beslutninger i egen zone. Han har en stærk forståelse for spillet og modstanderen, og han er sulten efter at komme til Europa for at skabe sig en stor karriere, siger sportschef Ronny Larsen.

Aaron Harstad kommer fra et par sæsoner hos Idaho Steelheads i ECHL, hvor han sidste sæson spillede 48 kampe, og selvom hans fokus primært ligger i det defensive, så blev det til 13 point (to mål og 11 assists) i løbet af sæsonen. Total set har han spillet 115 kampe i ECHL, ligesom han er noteret for 33 kampe i AHL.

- Han har en stor arbejdsmoral - både på og udenfor isen. Han er en meget målrettet spiller, og hans engagement i spillet er noget af det bedste, vi har set længe, fastslår sportschef Ronny Larsen.

Aaron Harstad blev i 2011 draftet af Winnipeg Jets.