Pirates henter canadisk back

AALBORG: Aalborg Pirates har skrevet kontrakt med den bare 25-årige canadiske back Martin Lefebvre for den kommende sæson.

Han kommer fra en sæson, hvor han har begået sig i den nordamerikanske universitetsliga, CIS, for University of Québec-Trois-Rivières. Her har han spillet i tre sæsoner, fortæller piraterne i en pressemeddelelse.

Martin Lefebvre endte med 86 point for 71 kampe og var også omkring ungdomsligaen, QMJHL, hvor han spillede fire sæsoner for Québec Remparts. Her spillede han totalt 249 kampe og lavede 174 point i grundspillet.

- Martin har spillet flere sæsoner på højt niveau, og han bliver uden tvivl en markant spiller i ligaen til den kommende sæson. Han har tidligere været kaptajn i QMJHL, så han har gode lederegenskaber, fortæller sportschef, Ronny Larsen.

På All Star hold

Martin Lefebvre var også på det canadiske All Star hold for CIS-ligaen i sidste sæson. Han er ikke en spiller, der tager mange udvisningsminutter. Han har et godt skud, men arbejder også rigtig godt i egen zone og lukker ned for modstanderne, lyder karakteristikken af den nye spiller.

- Martin er en stor offensiv trussel. Han vil være en af de bedste offensive backs i ligaen og vil spille en stor rolle i vores powerplay. Han er også en spiller, der har været lederen på mange hold, siger cheftræner Brandon Reid.