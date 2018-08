Pirates holder på stærk back

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har fået endnu en forstærkning inden de vigtige Champions Hockey League-kampe i den kommende weekend. Denne gang er forstærkningen dog en velkendt skikkelse. Den svenske back Victor Panelin-Borg har nemlig skrevet under på en aftale med piraterne.

Spilleren har ønsket sig et skifte til udlandet denne sommer, men der har tilsyneladende ikke været tilbud, der har fanget svenskerens interesse. Derfor er han også klar til at tørne ud for piraterne i den kommende sæson.

Sportschef i Aalborg Pirates Ronny Larsen er begejstret for at aftalen er kommet i hus.

- At vi igen har Victor med til kommende sæson er fantastisk. Victor er frygtet af de andre hold og det er der god grund til. Victor har været en af de mest stabile backs gennem de sidste to sæsoner og hans rolle på holdet er af stor betydning. Victor bringer lederegenskaber og tryghed og har sjældent en dårlig kamp, siger Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Aalborg Pirates skal i aktion i Champions Hockey League, når de torsdag møder ZSC Lions Zurich kl. 19.45 i Schweiz.