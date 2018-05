Pirates hyrer canadisk træner

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har fundet afløseren for guld-træner Brandon Reid.

Valget er faldet på den 41-årige canadier Jason Morgan, der betegnes som et stort trænertalent. Han har allerede vundet sit første mesterskab som træner, idet han førte det ungarske klubhold DVTK Jegesmedvék helt til tops i den forgangne sæson.

- Da Brandon Reids afgang til Krefeld ramte nyhederne, fik vi rigtig mange henvendelser omkring cheftrænersædet. Ingen tvivl om, at mange prominente og dygtige trænere har ønsket at blive en del af projektet i Aalborg. Vi har gjort vores research grundigt og hentet et hav af rapporter og anbefalinger ind, ligesom der har været holdt flere møder med Jason, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Inden Jason Morgan startede som cheftræner i DVTK Jegesmedvék, var han ungdomstræner for Miskolc/Debreceni HK i Ungarn.

- Han er en ung og moderne træner, og vi har fået en gylden mulighed for at få en dygtig træner ind. Han kommer med trænererfaring fra den ungarnske MOL liga og har en flot karriere bag sig fra NHL, AHL og Europa, siger Ronny Larsen.

Jason Morgan har tidligere spillet ishockey på højeste niveau For Los Angeles Kings i NHL, der draftede ham i 1995, samt for Calgary Flames, Nashville Predators og Minnesota Wild. I slutningen af karrieren kom han omkring Europa, hvor han spillede i Sverige, Østrig og Norge.