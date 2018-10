Pirates i flot comeback i Esbjerg

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har haft problemer på udebane i denne sæson, men tirsdag hentede de danske mestre en sikker sejr på 6-3 i Esbjerg.

Piraterne spillede en sløj første periode mod esbjergenserne, der gerne ville revanchere nederlaget på 2-8 fra de to holds seneste møde i Aalborg.

Hjemmeholdet skulle blot bruge godt fem minutter, før det det fandt vej til netmaskerne. Målscorer var Mark Delargo. Tre minutter senere fik Niklas Andersen også sendt pucken ind bag pirat-keeper Ronan Quemener, og dermed kunne Esbjerg gå til pause med en føring på 2-0.

Piraterne kom ud til anden periode med stor tænding, og der gik blot 13 sekunder, før kaptajn Julian Jakobsen fik reduceret til 2-1. Resten af periode var en lige affære, men momentum syntes at være tippet over til udeholdet, der kom på 2-2 ved Lasse Bo Knudsen med to minutter tilbage af perioden.

Billedet var det samme i tredje periode. Spillet ude på isen var ganske jævnbyrdigt - og det samme var skudstatistikken. Piraterne havde dog en knivspids mere skarphed og kom tre minutter inde i sidste periode foran med 3-2. Målscorer var Mike McNamee.

Gæsterne formåede dog ikke at bevare kontrollen kampen ud, og med knap otte minutter tilbage fik Mark Dalargo bragt balance i regnskabet med sit andet mål i kampen.

Men herefter knækkede hjemmeholdet totalt, og Aalborg Pirates kunne afgøre kampen på hele tre mål i slutfasen.

Scoringerne blev sat ind af Martin Højbjerg, Mike McNamee og Jack Walker.