AALBORG: Aalborg Pirates snuppede den første af de nødvendige fire sejre på vejen mod DM-semifinalerne i ishockey, da Gentofte fredag blev besejret i den første kvartfinale.

Men trods en overbevisende 5-2-sejr advarer Aalborg Pirates-kaptajn Julian Jakobsen mod at tage for let på det, når kvartfinaleserien fortsætter søndag i Gentofte.

- Der er ikke råd til nogen svipsere, som der var i grundspillet. Vi har vundet den første kamp, men vi skal fortsætte med at holde tungen lige i munden, for der skal vindes hver gang, siger Julian Jakobsen.

Han glædede sig over, at Aalborg Pirates fredag fik vist, at man var det bedste hold på isen.

- Jeg synes, det var solidt og stabilt. Vi var spilstyrende, som vi skulle være. Vi var rigtig godt forberedte på Gentofte, og jeg synes, vi spillede en solid kamp, siger Julian Jakobsen.