HØRSHOLM: Det endte i endnu et finalenederlag til et nordjysk mandskab, da Aalborg Pirates søndag tabte med 3-0 i finalen i Metal Cueppen til Rungsted Seier Capital.

Nederlaget kom efter en katastrofal start, hvor hjemmeholdet scorede to gange inden for de første tre minutter, og det chok kom Aalborg Pirates sig aldrig helt over, selvom det var dem, der styrede begivenhederne.

- Vi laver nogle ekstremt dumme fejl i starten. Vi har seks spillere på isen i første skift, og det udnytter de, og to skift senere tager vi så en dum udvisning mere, og så scorer de igen. Det må ikke ske, konstaterer kaptajn Julian Jakobsen, der ligesom holdkammeraterne var dybt skuffet.

Især var hjemmeholdets fiske keeper Tuomas Tarkki vigtig i finalekampen, hvor han igen og igen trådte til som redningsplanke, når hjemmeholdet var presset. Og det hjalp de syv gange, piraterne var i powerplay.

- Det er ærgerligt, at det går, som det går i vores powerplay, for i de sidste fire-fem kampe synes jeg faktisk, at det har fungeret bedre, end det har gjort tidligere i sæsonen. Vi har spillet disciplineret og direkte. Og så hjælper det os jo heller ikke, at deres målmand står på hovedet inde i målet og bare får taget alt, siger Julian Jakobsen.

- Men det var rigtig fedt at spille med. Der var rigtig god stemning, og det var intenst med masser af fight. Det er sådan nogle kampe, jeg rigtig godt kan lide at spille, siger kaptajnen.