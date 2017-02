AALBORG: Aalborg Pirates er snublende tæt på at vinde grundspillet i Metalligaen og dermed blive førstevælger af kvartfinale-modstander.

Sådan er konklusionen, efter at piraterne fredag kørte et decimeret Rødovre-hold baglæns ud af Gigantium.

Aalborg Pirates vandt 6-0 på mål af Bjarne Møller (2), Christopher Frederiksen, Andrew Blazek, Kristian Kodal og Mikkel Højbjerg.

Rødovre har holdt brandudsalg af sine profiler, efter at det for et par uger siden stod klart, at holdet ikke kom med i slutspillet. Det var derfor et svagt og purungt hold, københavnerne havde med til Aalborg.

Aalborg Pirates har med sejren 85 point for 42 kampe.

Odense vandt fredag 5-4 efter forlængelse i Herning og har 79 point for 41 kampe på andenpladsen.