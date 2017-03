AALBORG: Aalborg Pirates snuppede fredag aften den første af de fire sejre, der skal til, hvis piraterne skal i DM-semifinalerne i ishockey.

De aalborgensiske grundspilsvindere vandt den første kvartfinale mod Gentofte Stars, der blev sendt hjem med et nederlag på 5-2.

Aalborg Pirates fik en drømmestart på kvartfinaleserien. Der var end ikke spillet tre minutter af opgøret i Gigantium, da Bryce Reddick bragte hjemmeholdet foran. Reddick, der før kampen var blevet kåret til februars bedste Aalborg Pirates-spiller, havde let ved at skubbe Jeppe Jul Korsgaards fine tværpasning det sidste stykke over stregen.

Aalborg Pirates vandt grundspillet, men sæsonen igennem har det været en udfordring for Brandon Reids tropper at udnytte overtalssituationerne. Det blev der rettet op på fredag, for det var netop en overtalssituation, som Peter Quenneville udnyttede til at bringe piraterne på 2-0. Efter et kvarters spil serverede kaptajn Julian Jakobsen pucken for Quenneville, og tæt under mål svigtede forwarden ikke.

Sidst mod første periode blev der dog dryppet lidt malurt i Aalborg Pirates’ bæger, da gæsternes Cameron Spiro udnyttede et powerplay til at reducere til 2-1.

Masser af overtalsmål

Kort inde i anden periode fik Aalborg Pirates en gylden mulighed for atter at bringe sig foran med to, men Peter Quenneville og Tobias Ladehoff misbrugte en stor dobbeltchance.

Den afbrænder blev dyr, for få øjeblikke senere udnyttede Gentofte igen en overtalssituation. Lasse Bo Knudsen sad i udvisningsboksen, da Joonas Reikkinen styrede pucken ind bag Ronan Quemener til udligning 2-2.

Midtvejs i anden periode generobrede Aalborg Pirates dog føringen. Gentofte-målmand Teemu Seppänen gav en retur på Martin Højbjergs afslutning, og riposten havnede hos broren Mikkel Højbjerg, der let kunne skubbe pucken ind i det tomme mål.

I de minutter regnede ulykkerne ned over gæsterne. To udvisninger til Gentofte gav Aalborg Pirates muligheden for at spille fem mod tre, og det udnyttede Christopher Frederiksen til at bringe Aalborg Pirates foran med 4-2.

Mod slutningen af anden periode fik Aalborg Pirates igen chancen i fem mod tre, og igen kastede det et mål til hjemmeholdet af sig. Denne gang var det Martin Højbjerg, der bankede pucken ind bag en mere og mere opgivende Teemu Seppänen i Gentofte-målet.

Midtvejs i tredje periode fik hjemmeholdet muligheden for at øge yderligere. Henry Hardarson blev tilkendt et straffeslag, da en Gentofte-spiller bremsede ham i en friløber, men Pirates-forwarden misbrugte straffeslaget.