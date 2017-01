AALBORG: Med en 4-2-sejr hjemme over de evige rivaler fra Frederikshavn White Hawks er Aalborg Pirates klar til den første pokalfinale i klubbens historie.

Selvsagt til stor tilfredshed for Pirates-træner Brandon Reid.

- Det var en rigtig god indsats af hele holdet. Ronan (Quemener, red.) hjalp os med nøgleredninger på de rigtige tidspunkter, men hele holdet skal have ros for, at vi holdt os til vores plan hele vejen igennem. Nu er vi i pokalfinalen for første gang, og det er stort for hele klubben, lyder det fra Pirates-træneren.

I første halvdel af tredje periode måtte han ellers se sit hold formøble en 2-0-føring, da Frederikshavn White Hawks efter scoringer fra Mathias Bau og Joachim Linnett fik udlignet til 2-2.

- Vi vidste, at de ikke ville give op, for sidste gang de var her, kom de også godt tilbage. Frederikshavn er et rigtig godt hold, og de gav os problemer, men jeg må rose vores spillere for, at de ikke gik i panik, siger Brandon Reid.

Billetten til pokalfinalen er den foreløbige kulmination på en sæson, der også har sendt piraterne til tops i Metal Ligaen.

- Vi har overrasket mange, men efterhånden må vi have overbevist folk om, at vores start på sæsonen ikke kun kan tilskrives held og en god målmand. Der er meget mere i det her hold end det, og det synes jeg, vi har bevist, siger Brandon Reid.