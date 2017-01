AALBORG: Til sidst kunne de juble, men det var nok alligevel med blandede følelser, at Aalborg Pirates forlod isen i Gigantium efter 2-1-sejren over Rungsted.

For selv om Aalborg Pirates dominerede og længe var foran, blev opgøret først afgjort til piraternes fordel efter straffeslag.

Aalborg sad tungt på begivenhederne i kampens start, og efter små fire minutter var Jeppe Jul Korsgaard tæt på at bringe hjemmeholdet i front. Pirates-forwarden måtte dog se sit forsøg afværget af Rungsted-målmand Jeffrey Lerg.

Den store chance var dog kun et varsel om, hvad der ventede, for efter otte minutters spil udnyttede Mikkel Højbjerg en overtalssituation til at bringe hjemmeholdet i teten. Forwarden skulle bruge to forsøg, før han i sidste ende fik skubbet pucken i mål.

Den føring kunne Peter Quenneville have fordoblet kort efter, men i sidste øjeblik blev forwarden forhindret i at komme til afslutning.

Skarpheden manglede

Aalborg Pirates var bedst i første periode, men sidst i perioden troede Rungsted alligevel, at de havde bragt balance i regnskabet. Nordsjællænderne fik passeret Ronan Quemener i Pirates-målet, men piraterne slap med skrækken, idet slutsignalet havde lydt et lille øjeblik, før pucken passerede mållinjen.

Kort inde i anden periode var Mikkel Højbjerg til gengæld ved at score aftenens andet mål i overtal, men alene med Rungsted-målmanden misbrugte Pirates-forwarden den oplagte mulighed.

Hjemmeholdet var i det hele taget begunstiget af en række overtalssituationer i anden periode. Det førte også flere store chancer for en 2-0-scoring med sig, men den sidste skarphed foran mål manglede, og derfor var stillingen også 1-0 efter anden periode.

Fem minutter inde i tredje periode misbrugte Aalborg Pirates endnu en oplagt mulighed for at fordoble føringen. Sebastian Brinkmann modtog pucken tæt under mål, men forwarden kunne ikke få styret pucken uden om Jeffrey Lerg, der afværgede forsøget med den ene benskinne.

Godt tre minutter før tid burde Aalborg Pirates dog have slukket det sidste håb for gæsterne, da Tobias Ladehoff slap alene igennem, men igen manglede skarpheden, da den unge forward sendte pucken forbi mål.

Derefter kom hjemmeholdet dog under hårdt pres, da Rungsted valgte at erstatte målmand Jeffrey Lerg med en ekstra markspiller. Et par Pirates-forsøg på at score i tomt mål røg forbi og dermed forvandlet til icing i egen zone, og tre sekunder før tid lykkedes det så Rungsted at sende kampen i overtid, da Brendan Connolly var først over en returpuck tæt under mål.

Her blev der ikke scoret, og dermed skulle opgøret afgøres i straffeslag. Her scorede både Peter Quenneville og Julian Jakobsen for Aalborg Pirates, og da gæsterne misbrugte deres to første forsøg, løb piraterne med sejren.