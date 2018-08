Pirates vandt også andendagsgildet

AALBORG: Aalborg Pirates slog onsdag rivalerne fra Frederikshavn White Hawks 7-3 i en træningskamp.

De to ishockeyhold tørnede sammen igen torsdag i endnu en test, og det blev atter en målrig affære, som Pirates vandt 5-4.

White Hawks lagde bedst fra land, da Gorm Topholt kunne skubbe pucken i mål efter et flot angreb.

Mike McNamee udlignede, inden Christoffer Frederiksen sikrede høgene en 2-1 føring efter første periode.

Sebastian Brinkmann nettede to gange for hjemmeholdet i anden periode, hvor også Mikkel Højbjerg fandt det frederikshavnske net. I den anden ende af banen lavede Gorm Topholt sit andet mål, således at Pirates førte 4-3 før de sidste 20 minutter.

Høgene fik udlignet i tredje periode, og kampen skulle derfor afgøres på straffeslag. Her blev Sebastian Brinkman matchvinder for Pirates.