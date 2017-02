ISHOCKEY: Ikke siden 2007 er et af ishockeysportens to trofæer landet i Nordjylland.

Det faktum håber Aalborg Pirates, der også var det seneste nordjyske mandskab til at hjemtage et trofæ med pokaltitlen det år - dengang hed holdet dog AaB Ishockey - på at ændre søndag, når holdet gæster Rungsted Seier Capital i pokalfinalen.

Og holdet må gå ind til kampen som favoritter.

Fem gange har de mødt Rungsted i denne sæson, og det er endt med fem sejre til piraterne, der samtidig har vundet grundspillet efter at have ført Metal Ligaen hele vejen fra første spillerunde.

- Rungsted er et hold, der ser ud til at ligge godt til os. De spiller på mange måder, som vi selv gør. De vil gerne have pucken og spille med fart og gode pasninger. Og det har passet fint til den måde, vi gerne vil spille på, siger anfører Julian Jakobsen.

- Det er jo altid noget specielt at spille en finale. Det er ikke, fordi man er mere opsat, for det er man altid til en kamp. Men der er en anden nerve i kampen. Og det giver en positiv effekt. Man er lige den ekstra tand tilbøjelig til at kaste sig ned og blokere et skud eller levere en tackling, siger Pirates-anføreren.