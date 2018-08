Pirates vil overraske trods niveauforskel

ISHOCKEY: Til aftenens kamp mellem Aalborg Pirates og schweiziske ZSC Lions er der niveauforskel. Det står klart, når nordjyderne træder ud på isen i Champions Hockey League-braget i Zürich.

- De er svære at vurdere. De har også fået en ny træner i år. Men det er et tophold i den schweiziske liga, og det siger alt om dem, siger assistenttræner og sportschef Ronny Larsen.

Selvom kampene i Metal Ligaen ikke er på aftenens forventede niveau, så håber Aalborg Pirates fortsat på at bevise sig i den første gruppekamp i Champions Hockey League.

- Vi bliver nok presset i bund på mange punkter. Men vi tror på, at vi kan overraske og spille en god kamp mod dem. Vi går selvfølgelig efter at vinde hver kamp, men her ved vi godt, hvor svært det vil være at løbe med sejren, siger han.

Kampen starter klokken 19.45.