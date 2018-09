Pirattaxa snød sin ulovlige passager

HOBRO: Chauffører, der tjener en hurtigt, ulovlig skilling ved at køre taxa uden licens, er ifølge politiet ikke et normalt problem i Hobro. Men det var det tidligt fredag morgen.

Her tog en 46-årig mand netop sådan en tur med en ulovlig taxa, som han brugte da han skulle hjem fra Ambufesten tidligt fredag morgen.

Chaufføren i den såkaldte pirattaxa bad ved 1.30-tiden manden om at låne passagerens mobil, så han kunne indtaste sit mobilnummer. Dermed ville den 46-årige lettere kunne tilkalde ham en anden gang, argumenterede chaufføren.

Det syntes passageren var en god idé, og gav beredvilligt telefonen fra sig på Låenhusvejen, ikke langt fra Valsgård.

Først senere gik det op for den 46-årige mand, at chaufføren samtidig havde taget hans dankort fra det omslag, som mobilen sad i. Nu kunne han se, at kortet havde været brugt til at hæve penge flere steder i Aarhus-området, hvilket han selvsagt havde det dårligt med.

Der foreligger ikke et signalement af chaufføren, der udover straf for tyveri og brug af en andens dankort også står til en bøde for at køre taxa uden licens.

Bliver manden fundet kan det blive en bekostelig affære for ham. Siden nytår er bøderne for piratkørsel steget betragteligt med en ny taxalov.

En mand, der blev taget for en piratkørsel i Aalborg i februar måtte således betale 35.000 kroner for forseelsen, der før nytår "kun" stod i 4000 kroner.