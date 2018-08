Pirattræner: Det ser godt ud

ISHOCKEY: Aalborg Pirates vandt det første af to nordjyske ishockeylokalopgør på to dage, da holdet onsdag aften i Frederikshavn med 7-3 over White Hawks.

Det var en kamp, hvor piraterne havde mest at byde på, og derfor var holdets nye træner Jason Morgan, da også ganske godt tilfreds.

- Jeg synes, at vi kom med masser af fart og rigtig gode pasninger, men jeg synes, at vi bliver lidt for løse i nogle af pasningerne, når vi kørte øst mod vest. Der skal være mere koncentration og knap så meget showhockey, lyder det fra træneren.

- Men holdet ser godt ud. Jeg er godt tilfreds med den gruppe, der er blevet samlet, siger han

Kampen udviklede sig ganske ondsindet i fjerde periode, hvor hele fire spillere røg tidligt i bad efter grimme tacklinger og slagsmål.

- Det blev meget intenst i tredje periode. Nu er det første gang, jeg oplever et lokalopgør, men kampen har da alt det, som et lokalopgør skal have, siger piraternes nye træner.