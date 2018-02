PKA's medlemmer har forlænget arbejdslivet med et år

Det tidspunkt, som PKA's medlemmer går på pension på, bliver hastigt senere. Det viser nye tal fra pensionskassen.

På et år er den gennemsnitlige pensionsalder steget med to måneder, og siden 2012 er pensionsalderen steget med et år til 64 år og 11 måneder.

- Samfundet som helhed har ændret sig, fordi vi arbejder længere og har nogle andre arbejdsforhold end tidligere generationer.

- Og så tror jeg særligt vores medlemmer, der hovedsageligt arbejder i det offentlige, kan se, at i forhold til tidligere så er den offentlige støtte ikke, hvad den har været.

- Så de ser, at hvis man gerne vil have det liv, man har forestillet sig, så skal man selv sørge for det, siger medlemschef i PKA Britt Brandum om udviklingen.

Det giver da også nogle håndgribelige dividender at blive på arbejdsmarkedet. Ifølge PKA betyder et ekstra år i arbejde en øget samlet pension på 140.000 kroner.

- Det giver noget økonomi, fordi man simpelthen sparer mere op og bruger det over en kortere periode.

- Men lige så væsentligt, så er det, jeg hører fra medlemmerne, at det giver livskvalitet. At være en del af et fællesskab og at have en faglig identitet betyder rigtigt meget, siger Britt Brandum.

Det er samtidigt også blevet lettere at blive ifølge PKA. Hvor årsagen til pension tidligere var nedslidning, så er det nu for nedadgående.

Britt Brandum opfordrer dog til, at man ikke bliver på arbejdsmarkedet for enhver pris.

- Der er nogle, der bliver ved, selv om de ikke kan holde ud at gå på arbejde mere. Der anbefaler jeg, at du skruer ned på udgifterne og går på pension.

- Ellers ender man med et blive en sur og bitter gammel kone, bare fordi en eller anden ekspert har regnet ud, at det økonomisk er bedst at stoppe som 64-årig.

- Men det er jo ikke regneark det hele, der er også noget, der hedder ens liv og menneskelighed, siger Britt Brandum.

/ritzau/