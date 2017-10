Plads til både møller og surfere

HANSTHOLM: Foreningerne Surfklubben NASA og Friends of Cold Hawaii er blevet enig med GPP Vind om at arbejde videre med et koncept for en aftale om en både-og løsning, hvor der både er plads til tre ny vindmøller og surferne i Hanstholm.

Det oplyser formand for NASA, Stian Eide. Konceptet indbefatter, at de tre møller rejses som planlagt, men stoppes på de dage, hvor der wind- og kitesurfes i området ved surfspottet Middles, hvis det viser sig at de generer aktiviteten. Både GPP Vind, “surferne" og evt. Thisted Kommune bidrager økonomisk med henblik på at dække tabet forbundet med at stoppe møllerne.

Detaljerne i aftalen er dog endnu ikke forhandlet på plads. Stian Eide oplyser, at der er opbakning til fremgangsmåden fra Danmarks Idrætsforbund, Dansk Sejlunion og Hanstholm Rådet.