Plads til endnu flere fodboldfans på Gammeltorv

AALBORG: Med storskærm nummer to på Gammeltorv er der plads til omkrig 7000 tilskuere, når Danmark søndag aften møder Kroatien.

Det anslår Flemming Thingbak, direktør for Aalborg City, som står bag storskærms-VM på Gammeltorv.

- Vi udnytter det repos, der er ved Studenterhuset. Her anslår vi, at der kan være omkring 2000 tilskuere. Dermed vil der være plads til i alt omkring 7000 på Gammeltorv. Og jeg er sikker på, at alle pladser nok skal blive besat, siger City-direktøren.

