AALBORG: Et nyt hotel bliver muligvis en del af fremtiden på Godsbanen i det centrale Aalborg.

I hvert fald indgår muligheden for at bygge hotel på det tidligere godsbaneareal i et revideret forslag til et tillæg til lokalplanen for området, som by og landskabsudvalget skal behandle på torsdag.

I det oprindelige forslag var arealet, der er omkranset af Østre Allé, Dag Hammarskjølds Gade og de eksisterende byggerier, herunder et parkeringshus mod vest, lagt ud til boligformål. Siden har projektudvikleren, entreprenørvirksomheden A. Enggaard, udtrykt ønske om mulighed for også at etablere hotel i lokalplanområdet.

Mogens Husted Kristensen, tegnestuechef hos Friis & Moltke, der repræsenterer A. Enggaard i sagen, forklarer ønsket om hotelmuligheden med adressen i det centrale Aalborg.

- Det vil være en god beliggenhed for et hotel, siger han og henviser til nærheden til banegård, busterminal, lufthavnsbus, bymidten.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er et konkret hotelprojekt, siger han, at det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt.

Hos entreprenørvirksomheden A. Enggaard lyder det tilsvarende, at der ikke foreligger et konkret hotelprojekt, men at det handler om at sikre, at muligheden er der.