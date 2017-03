THY-MORS: Udsigten til at der kommer endnu mere biomasse fra husdyrproduktionen i Thy og på Mors giver nu i første omgang Thisted Kommune adgang til, at interesserede kan byde ind med at bygge nye anlæg.

Sammen med LandboThy og SEGES har kommunen regnet på rentabiliteten og det har vist sig, at med 260 tons biomasse daglig, kan der produceres gas nok til at et anlæg til 25 millioner kroner er betalt tilbage inden for seks år.

Skulle prisen per kubikmeter falde fra de nuværende 4,80 kroner de første tre år til 4,60 resten af tiden med en krone, vil det betyde måske to år længere tilbagebetaling.

Gassen vil blive sendt ud i naturgasnettet og LandboThy opfordrer interesserede i at henvende sig.

En rapport om muligheden kan hentes på foreningens hjemmeside.