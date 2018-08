Plan for Brønderslevs midtby er nu klar

BRØNDERSLEV: Brønderslev er nu et skridt nærmere at få en ny, og attraktiv plads ved banegården.

Der ligger en indretningsplan klar, og kommuneplanen og lokalplaner mangler nu blot at blive rettet til, så ideerne kan realiseres.

Teknik- og miljøudvalget anbefaler således det samlede Brønderslev byråd, at der i de kommunale planer i første omgang banes vej for, at der kan opføres et nyt supermarked og nye syvetagers punkthuse, som skal erstatte den gamle retsbygning og posthuset, som begge dele skal rives ned snarest muligt.

Opbakning til plan

- I høringsfasen kom der ingen indsigelser udover en enkelt fra DSB, som ser ud til at kræve nogle småjusteringer, som nu bliver løst. Så i teknik- og miljøudvalget er vi glade for, at der er fuld støtte til det projekt, der har været arbejdet med i mange år, og som vil sætte ny udvikling i gang i hele vores midtby. Et projekt der efterfølgende vil blive suppleret med midtbyplanen, der kommer til at forskønne hele vores område og gøre det mere attraktivt, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Planer for ny plads afsløret

Sagen skal behandles på byrådsmødet mandag, hvor også byrådet præsenteres for den nye midtbyplan, som en sammensat gruppe - midtbyrådet - har arbejdet på igennem det seneste halve års tid.

Ideen er at skabe en attraktiv, livlig og intim plads ved byens trafikale knudepunkt. Midtbyrådet har ved flere lejligheder spurgt ganske almindelige borgere om deres ønsker til den nye banegårdsplads, og ideerne er forsøgt medtaget i planen.

- Det har været vigtigt for midtbyrådet at skabe rum. Pladsen er for stor og uoverskuelig, som den er i dag. Og så synes folk den er kedelig. Så det har været et klart ønske at gøre pladsen til et levende område med plads til mange forskellige aktiviteter, forklarer Karsten Frederiksen, der som formand for teknik- og miljøudvalget, også er formand for midtbyrådet.

Hjerterum i midtbyen

I følge planen bliver hjertet i pladsen en nedsunket multifunktionel plads, som skal være omgivet af bygninger og beplantninger af rhododendron på en luftig og åben måde. Nørregade foreslås delvist lukket, for at gøre pladsen mere tryg.

Du kan læse hele midtbyplanen her:

og her