Planer om piratliga skyder klubbers aktiekurs i vejret

KØBENHAVN:Planerne om en udbryderliga kan mandag aflæses på aktiekurserne hos to af de 12 storklubber, der barsler med den såkaldte Super League.

Det drejer sig om Manchester United og Juventus, beretter nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters er Juventus' aktiekurs steget med 12 procent, mens Manchester Uniteds ditto er skudt i vejret 11 procent.

De stiftende klubber står tilsammen til at modtage et engangsbeløb på 3,5 milliarder euro svarende til cirka 26 milliarder danske kroner.

Planen blev præsenteret natten til mandag dansk tid, og mandag morgen meddelte den amerikanske bank JP Morgan, at man vil bidrage til at finansiere gildet.

Ifølge Reuters vurderer analytikere fra den italienske bank Intesa Sanpaolo, at Super League vil kunne indbringe flere indtægter for tv-rettigheder end de cirka to milliarder euro, som Champions League tjente om året i sæsonerne 2018-21.

Det svarer til knap 15 milliarder kroner.

Disse penge skal endda kun fordeles mellem 20 klubber. I de seneste mange sæsoner har 32 klubber været en del af gruppespillet i Champions League.

15 af de 20 deltagende klubber i Super League skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne yderligere tre hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

Ud over Manchester United og Juventus er Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter og Milan med i aftalen.

Det er planen, at Super League skal skydes i gang allerede til sommer.

/ritzau/