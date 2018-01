Plejefamilie skal sikre hittebarns tryghed

KØBENHAVN: Øjenkontakt, berøring og kropsvarme er afgørende for spædbørns trivsel. Derfor forsøger Københavns Kommune at finde en familie, der med kort varsel kan tage en nyfødt pige i pleje.

Hun blev tirsdag fundet på en bænk i Københavns sydvestkvarter. Det var ansatte i kommunen, der hørte pigen, der var svøbt i et tæppe, græde og slog alarm til politiet.

- Lige nu forsøger politiet at undersøge, hvor pigen kommer fra, og hvem der er hendes mor. Lykkes det ikke, så skal vi finde en plejefamilie, der kan træde til hurtigst muligt og skabe stabilitet for barnet, siger chef for familieplejen i Københavns Kommune Sten Kruse-Blinkenberg.

Han kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men kan generelt sige, at det er vigtigt, at hittebørn så tidligt som muligt knyttes til en ny familie, hvis deres biologiske forældre ikke viser sig.

Og selv om der i øjeblikket er mangel på plejefamilier, så vurderer han ikke, at det bliver svært i den aktuelle sag.

- Det er ikke, fordi vores kartoteker bugner, men normalt er der flere familier, der er interesserede i den type opgave. Så selvfølgelig finder vi en egnet familie, siger Sten Kruse-Blinkenberg.

Pigen var nedkølet, da hun blev fundet, og hun er derfor indlagt på Rigshospitalet, hvor hendes tilstand betegnes som stabil. Sandsynligvis vil plejefamilien skulle træde til allerede på hospitalet, så hun med det samme lærer dem at kende.

Samme procedure blev fulgt i Furesø Kommune i 2013, da en nyfødt pige blev fundet i en plastikpose i et buskads.

Hun var stærkt nedkølet og blev også indlagt på Rigshospitalet. To dage senere rykkede en plejefamilie ind, som passede hende, indtil de ugen efter kunne tage hende med hjem.

Hvis de biologiske forældre fortsat ikke dukker op, er der tradition for, at hittebørn bortadopteres. Helst til plejefamilien, så barnet slipper for igen at skulle knytte sig til nye voksne.

- Men samtidig med at vi arbejder hen mod en adoption, så holder vi altid muligheden åben for, at den biologiske mor kan dukke op, siger Sten Kruse-Blinkenberg.

/ritzau/