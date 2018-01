Plejefirma: Betaling for ydelser til døde skyldes it-system

Et it-system, der ikke tager højde for ændringer hos borgeren, når der udskrives fakturaer, i kombination med usikre arbejdsgange.

Det er årsager til, at plejefirmaet Attendo gennem en periode på et år har modtaget 13,4 millioner kroner for ydelser, der ikke er leveret.

Ifølge Ugeposten Gribskov er der blandt andet udbetalt penge til Attendo for hjælp til borgere, som ikke længere levede, eller var indlagt på hospitalet på det givne tidspunkt. Ifølge regionschef i Attendo Dorte Dahl er hver en krone dog betalt tilbage løbende.

- Vores fakturering har været for usikker. Det er vi blevet opmærksomme på for et års tid siden og har siden arbejdet på at løse problemet.

- Kommunen har hvert halve år tjekket vores faktura, og så har vi betalt penge tilbage, siger Dorthe Dahl.

Attendo leverer hjælp til 1200 borgere i Gribskov Kommune. Men plejefirmaets opkrævning til kommunen er altså i mange tilfælde gået helt galt.

Der er ikke bevidst opkrævet for mange penge, siger Dorte Dahl. Hun understreger, at sagen også har været belastende for firmaet, fordi det giver usikkerhed om økonomien.

- Vi ikke kan genere en faktura på baggrund af kommunens it-system. Det betyder, at vi skal udarbejde en faktura manuelt. Så når en medarbejder får besked om, at en borger er indlagt, skal personen give besked videre til hende, som laver fakturaen.

- Systemet er for usikkert, fordi vi skal håndbære oplysningerne frem og tilbage. Den proces har vist sig at være for usikker, siger Dorte Dahl.

Hun forventer, at kommunen inden for nogle måneder kan stille et it-system til rådighed, som tager højde for ændringer hos borgerne. Og indtil videre har Attendo selv strammet op på arbejdsgangen og egenkontrol, lyder det.

Centerchef Mikkel Damgaard fra Gribskov Kommune siger til Ugeposten Gribskov, at hele sagen skyldes "usikre arbejdsgange hos Attendo".

- Det her er meget utilfredsstillende og rigtig ærgerligt. Det er ikke noget, vi er stolte over kan ske, siger han til mediet.

