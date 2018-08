Pludselig var der ild i grøftekanten

JØRSBY: Omkring 500 kvadratmeter mark i Jørsby blev torsdag eftermiddag svedet af, efter at der var gået ild i grøftekanten på en bakketop på Strandvænget i Jørsby.

Marken, der tilhører gårdejer Ivar Søndergaard, var forinden blevet høstet, men det var en snarrådig indsats fra naboer og en landbrugsmedarbejder, som sammen med Nordjyllands Beredskabs hurtige udrykning forhindrede, at et større areal blev brændt af.

Nærmeste nabo til branden var Ole Pedersen på Strandvænget 38, som slog alarm ved 15-tiden. Flammerne var høje i starten, fortæller han.

- Men på marken over for var en mand fra en maskinstation i gang med at presse baller. Han havde en pulverslukker i maskinen, og han fik slukket ilden i vejsiden. Ivar Søndergaard kom selv til med en pulverslukker, og en af hans folk fik kørt marken op med en harve, så der ikke var så meget, ilden kunne få fat i, siger Ole Pedersen.

Beredskabet i Morsø Kommune havde umiddelbart forinden været ude for at slukke en tilsvarende markbrand på Saltbækvej ved Sdr. Dråby, så slukningskøretøjet var lige i nærheden.

- Begge brande var småting, som vi fik slukket i løbet af en halv time. Men der er fortsat grund til at advare mod at kaste cigaretskodder fra sig ud af bilvinduer. Det er fortsat strengt forbudt, siger Mogens Hansen, Nordjyllands Beredskab på Mors.