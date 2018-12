Ledighed truer efter uni: Studiejob betyder meget mere end man skulle tro

AALBORG: Det kan godt være man bliver både klog og dygtig af en universitetsuddannelse, men det er ikke ensbetydende med, at man kan vælge og vrage på jobmarkedet, når man forlader universitetet med f.eks. en kandidatgrad i filosofi eller turisme.

Den gode nyhed er...

Især en række humanistiske uddannelser har høj risiko for ledighed efter endt uddannelse, og Aalborg Universitet og Aalborg Kommune har sammen kigget på, hvordan de studerende kan øge deres jobchancer.

7 uddannelser er med i undersøgelsen: Anvendt filosofi, Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier, Kommunikation, Kultur, kommunikation og globalisering, Læring og forandringsprocesser samt Turisme. 5 af disse uddannelser optræder på listen over de 28 mest ledighedstruede uddannelser.

– Den gode nyhed er, at kan du bevise, at du kan noget på en arbejdsplads, så vil det private erhvervsliv gerne ansætte dig bagefter. Det her viser, at vi bare skal have flere unge i gang med studiejob eller gode praktikker, fortæller familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S).

Familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen. Foto: Michael Koch

– Læser du humanistiske uddannelser som f.eks. anvendt filosofi eller turisme, så er erfaringen fra en arbejdsplads helt afgørende for at undgå lang tid på dagpenge. 10 måneder efter studiet er to ud tre med erhvervserfaring i ansættelse. For dem, der ikke har erhvervserfaring, er det kun én ud af tre.

Dobbelt op på jobchancer

De studerende fordobler deres jobchancer efter eksamen, hvis de oparbejder erhvervserfaring i studietiden.

At der er en sammenhæng mellem erhvervserfaring og relevant beskæftigelse efter studiet er en hypotese, vi har haft hele tiden. Men at sammenhængen er så stærk, overrasker mig. Hanne Dauer Keller

Næsten hver tredje (30 procent) med erhvervserfaring går direkte i job efter studie, mens det for dem, der ikke har erhvervserfaring, kun er én ud af 10 (11 procent).

Efter tre år er 98 procent af kandidaterne selvforsørgende - erhvervserfaring eller ej. Men det er altså dem uden erhvervserfaring, der oftest må igennem et længere forløb med ledighed, inden de står med en ansættelseskontrakt i hånden.

Halvdelen gør det rigtige

Undersøgelsen får Jobcenter Aalborg og Aalborg Universitets Karrierecenter til at samarbejde om at komme ud på de uddannelser, hvor der er særlig stor risiko for ledighed, for at give de studerende konkret vejledning om jobsøgning og jobmuligheder.

Alderslyst Vingård er et af de private firmaer, der har samarbejdet med studerende fra Aalborg Universitet. Arkivfoto: Claus Søndberg

– Hovedparten af vores studerende har mulighed for at komme i praktik og/eller lave projektsamarbejde med virksomhederne, men det er klart, vi skal kigge på, om vi kan gøre det bedre og give endnu flere muligheden, siger Hanne Dauer Keller.

Prodekan på AAU, Hanne Dauer Keller. Foto: AAU

I forvejen laves halvdelen af alle specialer på AAU i samarbejde med en virksomhed, og dermed har mange af de studerende en tæt kontakt med erhvervslivet, når de er færdige med uddannelsen.