Pogacar vinder igen og nærmer sig ny Tour-triumf

LUZ-SAINT-SAUVEUR:Det er kun cirka ti måneder siden, at Tadej Pogacar vandt Tour de France for første gang, og meget skal efterhånden gå galt for den 22-årige slovener, hvis ikke han igen skal ende som den store triumfator, når dette års udgave af verdens største cykelløb slutter på Champs-Élysées i Paris på søndag.

Torsdag vandt Pogacar i den gule førertrøje for anden dag i træk og tredje gang i alt i løbet, da Tourens topnavnene igen dystede i Pyrenæerne på løbets 18. etape.

På Luz Ardiden-stigningen, hvor der var mål, kørte Pogacar fra Jonas Vingegaard og Richard Carapaz til sidst og tog endnu en etapesejr i en ny magtdemonstration.

Vingegaard rullede over målstregen som nummer to få sekunder efter med Carapaz lige i hælene.

Dermed har Tadej Pogacar nu 5 minutter og 45 sekunder ned til Jumbo-Visma-danskeren på andenpladsen og yderligere seks sekunder til Richard Carapaz.

Mens Vingegaard og Carapaz altså ikke kom nærmere Pogacar, så kan duoen glæde sig over, at der nu er længere ned til fjerdepladsen. Rigoberto Urán (EF), der lå nummer fire inden etapen, måtte nemlig slippe allerede på dagens første bjerg, legendariske Col du Tourmalet.

Vingegaard har nu 2 minutter og 33 sekunder ned til den nye mand på fjerdepladsen, Ben O'Connor (AG2R), og det lugter efterhånden meget af en dansk podieplacering.

Der resterer tre etaper i Touren, men ikke flere store bjerge. Fredagens etape lægger op til en massespurt, og lørdag står den på en cirka 31 kilometer lang enkeltstart.

Kort inde på torsdagens finalestigning, Luz Ardiden, blev dagens sidste udbryder - David Gaudu - indhentet af favoritgruppen, og så kunne topnavnenes indbyrdes kamp for alvor begynde.

Det var dog først med lidt over tre kilometer tilbage, at ballet blev åbnet. Det var Tadej Pogacar selv, der accelererede først, men både Vingegaard, der havde holdkammeraten Sepp Kuss ved sin side, og Carapaz hang på. Det samme gjorde Enric Mas (Movistar).

Vingegaard sendte derefter Sepp Kuss frem for at sætte tempoet i den lille gruppe. Enric Mas angreb en kilometer fra mål, men kom ikke væk. Accelerationen fik dog Sepp Kuss til at slippe, og så var der en kvartet tilbage i front.

Til sidst satte Tadej Pogacar tingene på plads med et ryk, der efterlod de andre i støvet. UAE-stjernen kunne slippe styret og juble et stykke før målstregen.

/ritzau/