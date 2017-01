AALBORG: Jannik Pohl scorede for anden testkamp i træk, da han fredag var eneste målscorer, da AaB vandt 1-0 over svenske BK Häcken, men snart får den unge angriber måske fornyet konkurrence i AaB-angrebet.

Hverken sportsdirektør Allan Gaarde eller cheftræner Morten Wieghorst har således lagt skjul på, at de er på udkig efter en angrebsforstærkning, inden transfervinduet lukker natten mellem tirsdag og onsdag, men Jannik Pohl håber, at besætningen i AaB-angrebet forbliver, som den er nu.

- Personligt håber jeg selvfølgelig ikke, at der kommer nogen, for det vil nok være med til at skubbe mig lidt bag i køen. Men hvis der sker noget, må jeg jo bare tage kampen op med ham, der kommer, for min ambition er, at jeg skal spille, siger Jannik Pohl.

Jannik Pohl kæmpede i meget af efteråret med kyssesyge, men nu føler vendelboen, at han har ramt topformen igen.

- Fysisk står jeg fint i øjeblikket, så nu håber jeg bare ikke, at der sker noget, der kan holde mig tilbage. Jeg håber meget, at jeg denne gang kan få en opstart, hvor jeg kan være i fuldt vigør hele vejen igennem, siger Jannik Pohl.