ALCANTARILHA: Jannik Pohl måtte opgive at gennemføre torsdagens træningspas på AaB’s træningslejr i Portugal.

At dømme ud fra træningen var Pohl ellers tiltænkt en startplads i fredagens kamp mod Shakhtar Donetsk, men skadesproblemerne betød, at Pohl måtte lade Jakub Sylvestr tage pladsen på det hold, der ligner startformationen fredag.

Til gengæld indikerede torsdagens træning, at Jakob Ahlmann og Kasper Risgård er kommet sig så godt, at de er med fra start mod ukrainerne, der formentlig bliver en stor mundfuld for AaB-holdet.

- Vi kommer ikke til at have bolden så meget, som vi har haft i de seneste kampe. Vi skal forsøge at være kompakte, og vores formation bliver også lidt anderledes netop for at træne de ting, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

AaB’s forventede startopstilling (4-5-1): Nicolai Larsen - Joakim Mæhle, Markus Holgersson, Jakob Blåbjerg, Jakob Ahlmann - Edison Flores, Kasper Risgård, Rasmus Würtz, Oliver Abildgaard, Rasmus Thellufsen - Jannik Pohl/Jakub Sylvestr