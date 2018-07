Sejr: Pohls sene scoring nedlagde mestrene

FODBOLD: Med et mål fire minutter før tid sørgede Jannik Pohl fredag for, at AaB besejrede de forsvarende mestre fra FC Midtjylland med 2-1.

Forinden var de to holds målmænd kommet i fokus med et stort drop hver, men i kampens slutfase blev Jannik Pohl helten, da han tæt under mål skubbede en ripost i nettet.

AaB var tæt på en hurtig føring efter bare tre minutters spil, men FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen fik reddet Jores Okores hovedstød, og efterfølgende måtte Oliver Abildgaard se sin afslutning blive blokeret af FC Midtjylland-forsvaret.

Foto: Laura Guldhammer

I resten af halvlegen var der dog langt mellem chancerne i en tæt affære, der primært blev præget af mange hårde nærkampe.

I stedet skulle der et gedigent målmandsdrop til for at få gang i scoringen, og desværre for AaB blev det drop leveret af Jacob Rinne.

Efter 42 minutters spil tabte AaB’s svenske målmand et ellers ufarligt hovedstød fra Paul Onuachu ind i eget net, og så kunne FC Midtjylland gå til pause med en 1-0-føring.

FC Midtjyllands Jesper Hansen ville dog ikke lade Jacob Rinne være alene, så syv minutter inde i anden halvleg var det FC Midtjylland-målmandens tur til at levere et stort drop.

Foto: Laura Guldhammer

En lang og ufarlig aflevering fra Jores Okore blev pludselig gjort farlig, da Jesper Hansen blev i tvivl, om han skulle samle bolden op. I stedet lod han den passere, og så kunne Rasmus Thellufsen nemt skubbe bolden ind i det tomme mål.

Og fire minutter før tid kunne AaB altså også snuppe alle tre point. I første omgang fik Jesper Hansen ellers viftet Oliver Abildgaards hovedstød på overliggeren, men Jannik Pohl var først over riposten, og så kunne jublen bryde løs på Aalborg Portland Park.

Sejren betyder, at AaB har seks point efter de to første kampe i Superligaen. Næste opgave er søndag 29. juli ude mod FC København.

Foto: Laura Guldhammer