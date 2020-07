Fadæse før AaB's finalekamp: Pokalfighter-pokalen er væk

ESBJERG:64 spillere har gennem tiden kunnet lade sig hylde som Årets Pokalfighter efter finalen i den danske pokalturnering.

Men den spiller, som i onsdagens pokalfinale mellem AaB og Sønderjyske bliver kåret som pokalfighter, kommer til at modtage en anden pokal end den sædvanlige vandrepokal.

For Gustav Wikheim, som sidste år modtog hæderen efter FC Midtjyllands sejr over Brøndby, var ikke klar over, at det var en vandrepokal, og han ved ikke, hvor den befinder sig.

Den norske offensivspiller blev efter sæsonen solgt til Al Fateh i Saudi-Arabien, og i processen omkring flytning er pokalen forsvundet.

- Jeg havde den i Danmark, men da jeg flyttede til Saudi-Arabien, flyttede min kæreste til Norge, og vi pakkede alle vores ting ned, siger Gustav Wikheim til tipsbladet.dk.

- Den ligger formentlig i bunden af en af kasserne, men jeg ved ikke, hvor den er.

Det er foreningen Danske Sportsjournalister, som hvert år kårer Årets Pokalfighter. Her har man valgt at købe en ny pokal, som er nået frem i 11. time.

- Jeg har virkelig gået og bidt negle og tjekket track and trace-nummeret fra GLS mange gange, fortæller Martin Davidsen, der er bestyrelsesmedlem i Danske Sportsjournalister.

- Den kom heldigvis i går (tirsdag, red.), hvor jeg kunne hente den hos min lokale pakkeshop.

Dermed er der en pokal at overrække, men den mangler naturligvis indgraveringerne med navnene på de tidligere modtagere af prisen.

Årets coronaudsatte finale spilles på Blue Water Arena i Esbjerg, hvor AaB og Sønderjyske tørner sammen klokken 20.

/ritzau/