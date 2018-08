Pokalfodbold: Alle nordjyske hold skal på udebane

FODBOLD: Fredag middag blev der trukket lod til 2. runde i DBU Pokalen, og flere nordjyske hold var i bowlen.

Hobro IK fra Superligaen skal møde danmarksserieholdet IF Lyseng på udebane. Superligakollegaerne fra Vendsyssel FF skal en tur til Als i Sønderjylland for at møde imod Egen UI fra serie 1.

Thisted fra 1. division skal en tur til Fyn for at møde Tarup-Paarup IF fra 2. division, mens Jammerbugt fra 2. division skal køre til Grenaa for at spille mod FC Djursland fra danmarksserien.

Kampene skal spilles 4. og 5. september.