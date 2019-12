Pokerspiller skal i fængsel for snyd for millioner

KØBENHAVN:I flere år begik en professionel pokerspiller bedrageri mod andre spillere efter at have installeret et spionprogram på deres computere.

Det har Københavns Byret mandag slået fast i en dom, hvor manden er blevet idømt ubetinget fængsel i to år og seks måneder.

Hos den dømte konfiskeres i øvrigt 26 millioner kroner, oplyser byretten.

Straffesagen blev indledt i maj og handler om mandens aktiviteter i forhold til andre spillere fra 2008 og frem til 2014.

Den tiltalte er i det store og hele dømt efter anklageskriftet om bedrageri og hacking.

Den ulovlige fortjeneste, som konfiskeres, er opgjort til 26.376.929 kroner og 30 øre.

Retten har ved domsafsigelsen givet udtryk for, at fængsel i tre år egentlig er en passende sanktion. Men der er trukket seks måneder fra straffen, fordi sagen har været længe undervejs, oplyser anklageren i sagen, Lisette Jørgensen.

Den tiltalte har været beskyttet af navneforbud, og det gælder fortsat, oplyser anklageren.

Manden har på stedet anket til Østre Landsret, hvor han kræver frifindelse.

I et tidligere retsmøde kom det frem, at det var hans gamle ven, der gik til politiet med den usædvanlige anmeldelse.

Tre vidner - en mand og to kvinder - har fortalt retten, at manden over for dem indrømmede at have installeret spionprogrammet på andre spilleres computere.

Tilståelsen faldt under en spadseretur ved en af søerne i København.

- Han fortæller, at han har installeret programmet for at se mine kort, sagde det mandlige vidne.

Den nu dømte har som nævnt nægtet sig skyldig. Om sin karriere har han fortalt, at han i midten af 00'erne fik smag for at satse penge gennem kortspil.

Efterhånden blev han så god til spillet, at han kunne leve af det. Han var helt opslugt.

- I starten, før jeg havde en kæreste, spillede jeg nok i perioder à 16 timer om dagen. Det var det første, jeg gjorde om morgenen. Så gik man frem og tilbage mellem computeren og brødristeren.

Ifølge dommen skal han ud over de 26 millioner kroner betale næsten 800.000 kroner til en person.

