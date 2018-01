Polens præsident afskediger flere topministre

Polens præsident, Andrzej Duda, har afskediget adskillige af regeringens topministre, på et tidspunkt hvor landet forsøger at forbedre relationerne til EU.

Duda afskedigede forsvarsminister Antoni Macierewicz, udenrigsminister Witold Waszczykowski, miljøminister Jan Szyszko samt ministrene for sundhed og digitalisering og flere andre.

Indenrigsminister Mariusz Blaszczak overtager forsvarsministeriet, mens viceudenrigsminister Jacek Czaputowicz overtager udenrigsministerposten.

Miljøministeriet overgår til Henryk Kowalczyk.

- Vi ønsker ikke at være en dogmatisk, en doktrinær eller en ekstremistiske regering. Vi ønsker at være en regering, som får økonomien til at hænge sammen, og som får samfundet til at hænge sammen.

- Ligesom EU og de globale dimensioner skal hænge sammen med det lokale, siger Polens nye højrefløjspremierminister, Mateusz Morawiecki, da han modtog den nye regering.

Morawiecki har selv kun været på sin post som regeringsleder i en måned.

Den nye udvikling i Warzawa kommer, efter at EU og Polen er røget ud i et historisk opgør om, hvad et medlemsland kan tillade sig at gøre.

For første gang nogensinde besluttede EU-Kommissionen før jul at indlede en procedure mod et medlemsland for overtrædelser af retsstatens principper.

Morawiecki besøger Bruxelles tirsdag aften for at føre forhandlinger om situationen.

EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, sagde, at retsstaten i Polen ikke bare angår Polen. EU-Kommissionen mener, at striben af nye love, som Polens højrenationale regering har vedtaget, truer med at underminere domstolenes uafhængighed.

/ritzau/Reuters