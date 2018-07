Polens topdommer trodser pensionering og møder på job

Polens højesteretspræsident, som er blevet tvangspensioneret, er onsdag mødt op i højesteret i Warszawa. Hun mener, at beslutningen om, at hun skal gå på pension, er i strid med landets forfatning.

- Min tilstedeværelse her har intet med politik at gøre. Jeg er her for at beskytte retsstatens principper, siger Malgorzata Gersdorf ved indgangen til højesteret.

Her bliver hun mødt af støtter og medlemmer af oppositionen.

Gersdorf havde på forhånd meddelt, at hun ville trodse beslutningen om at sende hende på pension.

Hun insisterer på, at hun med Polens forfatning i ryggen kan blive på posten frem til 2020, når hun fylder 70 år.

En omstridt reform af Polens højesteret trådte i kraft tirsdag. Den betyder, at mere end en tredjedel af dommerne kan blive tvunget til at gå af på grund af en ændret pensionsalder.

Pensionsalderen er ændret fra 70 år til 65 år.

Polens regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS) har fået gennemført love, der betyder, at 27 ud af 72 højesteretsdommere kan blive tvunget til at træde tilbage.

Kun hvis præsident Andrzej Duda giver dem tilladelse, kan de blive som dommere.

/ritzau/Reuters