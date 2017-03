KØBENHAVN: En demonstration skaber onsdag aften uroligheder på Nørrebro i København, og det er længe siden, at politiet har oplevet noget lignende.

Det fortæller chefpolitiinspektør Jørgen Skov Jørgen fra Københavns Politi på et pressemøde foran politigården i København onsdag aften.

- Langt de fleste var fredelige, men blandt dem var også nogle, som ikke kunne opføre sig ordentligt. Det har ført til, at vi af to omgange har opløst demonstrationen.

- Det er lang tid siden, at det har set sådan ud, siger han foran Politigården i København, hvor han sammen med politiinspektør Peter Dahl holder pressemøde.

Imens de to politifolk briefer pressen fortsætter politiets arbejde ved Ungdomshuset på Dortheavej på Nørrebro. Her har en gruppe demonstranter samlet sig, og politiet forsøger at få dem ud af huset.

I løbet af demonstrationen er der blevet smadret fem-seks butiksruder, kastet med sten, flasker og tændt romerlys.

Mellem fem og otte personer er ind til videre blevet anholdt.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne.

/ritzau/