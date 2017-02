VEJLE: En 18-årig kvinde har anmeldt, at hun er blevet voldtaget af to mænd, mens en tredje så på. Nu efterlyser politiet de tre mænd i forbindelse med voldtægtssagen fra Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægten skal være sket i et hus på landet natten til onsdag. Kvinden havde været i byen med sine veninder i Vejle på Heidis Bierbar og Hornsleth Bar. Her mødte hun de to mænd.

Da hun omkring kl. 04 om natten vil hjem, stødte hun på de to mænd igen, som lokkede hende ind i en bil. Bilen blev kørt af en tredje mand.

Mændene lokkede hende ind i bilen under påskud af at ville give hende et lift hjem, oplyser lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Carsten Thostrup.

Derefter kørte mændene kvinden til et hus. Med trusler tvang de hende ind i huset, hvorefter to af dem voldtog hende, mens den sidste overværede voldtægten.

- Efter nogle timer bliver hun sat ind i bilen igen. De kører hende så mod Vejle og sætter hende af ved Grejs Bakke, siger vicepolitikommissæren.

Kvinden ringede derefter og anmeldte voldtægten til politiet, som fik anmeldelsen omkring klokken 09.00 onsdag morgen.

Carsten Thostrup fortæller, at politiet har afhørt kvindens veninder og personale, der var på arbejde på de to barer.

Politiet opfordrer mændene til selv at henvende sig til politiet. Derudover er politiet interesseret i at tale med personer, der kan have kendskab til de tre mænd, eller eventuelt har set noget den nat.

Torsdag eftermiddag har politiet endnu ikke fået nogen henvendelser.

Kvinden har fortalt, at hun blev kørt i bilen i omkring 20 eller 30 minutter. De kørte ad Grejsdalsvej ud af Vejle.

Huset, som hun blev bragt til, beskrives som et hvidt toplans hus med sort tag, hvor der i indkørsel skulle være opsat to gynger med sæder af bildæk.

De tre mænd beskrives som værende i alderen 18-20 år og alle tre som danske.

Den ene af de to mænd, som skal have voldtaget kvinden, beskrives som omkring 175 centimeter høj og almindelig af bygning med mellemlangt lysebrunt hår uden skæg. Han var iført en hvid T-shirt med tryk og blå jeans.

Den anden mand beskrives som omkring 165 centimeter høj og spinkel af bygning med kort lyst hår og ingen skæg. Han var iført en mørkeblå jakke.

Den sidste mand, der skal have kørt bilen, beskrives som omkring 180 centimeter høj og muskuløs af bygning. Han havde brunt hår og var iført en mørk, langærmet trøje og cowboyfarvede jeans.

/ritzau/