Politi: Mor til 13 indespærrede børn var perpleks

Børn, der lå lænket til deres seng i deres eget hjem i Perris i Californien, havde været gidsler i længere tid, fastslår de sociale myndigheder i den amerikanske delstat.

Samtidig siger en talsmand for politiet i Californien, at moren til de 13 børn, som blev holdt som fanger, var uforstående, da myndighederne dukkede op i hendes hjem. Hun forstod ikke, hvorfor politiet kom.

- Hun var perpleks, siger kaptajn Greg Fellows fra Riverside Countys sherifkontor.

Greg Fellows kender kun reaktionen hos den 49-årige Louise Turpin. Han ved ikke, hvordan faren til den store søskendeflok, den 57-årige David Turpin, reagerede.

Familien har ikke tidligere været i politiets eller myndighedernes søgelys.

Læger på det lokale hospitalscenter siger, at de har syv af de voksne fra søskendeflokken under behandling. De er små og klart fejlernærede. Men deres tilstand er stabil. De beskrives som meget venlige.

Børnenes farfar siger, at han er overrasket over anholdelsen af sin søn.

Farfar James Turpin fra Princeton, West Virginia, siger til AP, at David Turpin er biologisk far til alle børn. Ingen er adopteret.

Den ældre Turpin, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere, siger, at hans søn er faglært tekniker, og at han voksede op i West Virginia.

Børnenes farmor siger til CNN, at søskendeflokken var på udflugter, og at de var iført ensartet tøj, alt efter om de var piger eller drenge.

Ofte har de også haft samme frisurer, siger hun.

I et interview med CNN siger hun, at der var tale om "beskyttelsesforanstaltninger".

- Når de gik ud, så skulle de gå på række i henhold til deres alder, mens forældrene gik forrest og bagest. Det var lettere at holde styr på børnene på den måde, siger hun.

Da betjente tiltvang sig adgang til Turpins hjem, fandt de "flere børn og voksne lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser".

Det er foreløbigt uklart, hvad forældrene siger til anklagerne, ligesom at de heller ikke har givet nogen forklaring på, hvorfor de holdt deres børn i fangenskab.

/ritzau/AP