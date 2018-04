Politi: Mumificeret lig er formentlig identificeret

GLOSTRUP: Et mumificeret lig, som blev fundet mandag eftermiddag i Glostrup, er ifølge politiet angiveligt en 70-årig mand.

Den ældre mand blev meldt bortgået i oktober 2016 og har dermed været væk i cirka halvandet år, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Dødsårsagen er endnu ikke fastslået, men politiet mener ikke, at der er tale om en forbrydelse.

Anmeldelsen om liget tikkede ind hos politiet kort før klokken 17 mandag. Det var fra en privatperson, der gjorde et mærkværdigt fund, som han muligvis troede var en dukke eller en død person.

Liget lå mellem en hæk og et plankeværk ved en have på Sydvestvej i Glostrup.

Politikommissær Roland Blunch Klein fortæller, at stedet, hvor den 70-årige lå, formentlig har haft betydning for, at der er gået så lang tid, før han er blevet fundet.

- Stedet, hvor han er fundet, er et svært tilgængeligt sted, så det er ikke et sted, hvor man på en naturlig måde færdes på nogen måde, siger politikommissæren.

Den afdøde mand er foreløbigt identificeret ud fra personlige papirer samt tøj, men den endelige identifikation mangler fortsat.

Da den 70-årige blev meldt savnet i 2016 ledte politihunde omkring området ved Glostrup Station uden held.

De pårørende er underrettet.

Politiet var mandag massivt til stede efter fundet. Både hundefolk og efterforskere var til stede i området, som var afspærret.

/ritzau/