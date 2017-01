Konservativ italiener er ny formand for EU-Parlamentet

Knivstikkeriet fandt sted på Skagavej i Skagen mandag aften omkring kl. 19.30. Her blev en 20-årig mand fra Skagen blev udsat for flere knivstik og stump vold.

Efter sigtelsen var læst op, valgte retten at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

Her blev fire mænd på henholdsvis 41, 27, 28 og 19 år fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for forsøg på manddrab.

HJØRRING: Politiet har en formodning om, at mandagens knivstikkeri i Skagen kan være en del af et narkoopgør.

