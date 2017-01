NORDJYLLAND: Det ærgrer chefpolitiinspektør Karsten V. Hansen, Nordjyllands Politi, voldsomt, at der blev filmet direkte ned i en 20-årig sydkoreansk kvindes pas, da den 20-årige kvinde søndag aften blev anholdt af Nordjyllands Politi.

Kvinden blev anholdt i en villa i Gug under tilstedeværelse af et massivt opbud af sydkoreanske pressefolk, der blandt andet gik ind på privat grund, filmede gennem en sprække i døren og ikke mindst filmede direkte ned i kvindens pas, så hendes anonymitet var helt væk, mens passet blev holdt af politiets indsatsleder under anholdelsen - et forhold, som blandt andet Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen kritiserer.

- Den sydkoreanske presse er på adressen den pågældende dag, og de indgiver en anmeldelse til Nordjyllands Politi fra den adresse, og fortæller til vores vagtcentral, at der befinder sig en sydkoreansk kvinde, som de ved er efterlyst via Interpol. På baggrund af anmeldelsen iværksætter vi en efterforskning, som vi skal. Vi kører ud til adressen, hvor vi jo mødes med anmelderen, som i dette tilfælde er den sydkoreanske presse, som står derude både med journalister og kamerafolk, forklarer chefpolitiinspektøren.

Mistænkeligt pas

- Vores efterforskning på stedet afdækker, at der er flere personer på stedet - deriblandt den yngre sydkoreanske kvinde. Der finder vi samtidig et sydkoreansk pas. Det pas undersøger vi nærmere, da der er en række forhold, der gør, at vi bliver mistænksomme om hvorvidt det pas er ægte. I forbindelse med passet konfererer vi med anmelderen, og vi foreviser ham passet for at få bekræftet, om det er den eftersøgte kvindes pas, lyder det fra Karsten V. Hansen.

Ifølge chefpolitiinspektøren er det under denne snak med anmelderen, at passet bliver filmet - vel at mærke uden de nordjyske betjentes viden. Der bliver brugt en lygte til at lyse på passet.

- Bag den lygte er der åbenbart et kamera. Det vil sige, at der bliver filmet bagfra og ned i passet. Og det må ikke ske. Det er det korte svar, og det beklager vi, konstaterer Karsten V. Hansen.

- Men vores leder på stedet har ikke været bekendt med, at der var et kamera bag ved lommelygten. Han har opfattet det som om, der bare blev lyst ned i passet, mens han konfererer med anmelderen. Det er jo vores ansvar, at det ikke må ske. Det løber jeg ikke fra. vi må ikke medvirke til at videregive personlige oplysninger i forbindelse med vores politiforretninger, og vi beklager, at det er sket, konkluderer chefpolitiinspektøren.

Aggressive sydkoreanerne

Han kan ikke rigtig lide, at det ifølge ham bliver insinueret, at politiet tog den sydkoreanske presse med ud til anholdelsen. Det understreger han på det kraftigste ikke er tilfældet.

- De var derude. De var mange til stede, de var meget aggressive i forhold til at filme anholdelsen, og vi bruger rent faktisk meget energi på at forklare dem, hvad er det de danske regler siger om, hvor er det pressen må filme fra. Privat område er jo no go, men jeg ville slippe noget skidt fra at forsøge at forhindre dem i at filme fra offentlig grund. Rent faktisk måtte vores indsatsleder vende ret markant om og sige nu er det ud, ud til fortovskanten, ud til deres bil, for de var ret aggressive, lyder det fra Karsten V. Hansen.

Først efter et par forsøg på at forklare de sydkoreanske pressefolk, hvorfra de måtte filme, foretog de nordjyske betjente deres efterforskning, der førte til anholdelsen af den 20-årige kvinde.

Karsten V. Hansen afviser, at anholdelsen ikke er sket så skånsomt som muligt.

- Vi vurderer, at vi gennemfører anholdelsen skånsomt. Blandt andet er det jo ikke muligt at se kvindens ansigt. Vi spørger på forhånd kvinden, og hun beder om at få en frakke på, så man ikke kan se hendes ansigt, det hjælper vi hende med. Så de faktuelle forhold taget i betragtning, så vurderer vi, at vi fik hende anholdt så skånsomt som muligt, siger chefpolitiinspektøren.

Han understreger, at politiet selvfølgelig altid lytter til kritik, og at der løbende evalueres med betjente og indsatsledere omkring disse spørgsmål, så alle er opmærksomme på i dette tilfælde Retsplejelovens regler i forbindelse med en anholdelse.