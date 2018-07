Kontrol af studenterkørsel: Fem ud af ni fik kørselsforbud

KØGE: Der var flere fejl og mangler på nogle af de køretøjer, som fredag skulle ud at køre med unge efter eksamen på Køge Gymnasium, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi mandag.

Ni køretøjer blev kontrolleret af politiet, og der var problematiske forhold på de fem. De fik forbud mod at køre, indtil forholdene var bragt i orden.

Politiets aktion ved translokationen betød, at flere unge med nye eksamensbeviser kom forsinket afsted ud på køreturen.

I et tilfælde var sæderne ikke fastgjort. I et andet var der ikke en gyldig forsikring. Og tre gange opdagede betjentene, at ildslukkere ikke var blevet tilset inden for det seneste år. En af dem skulle have været tilset senest maj 2013.

Desuden afslørede kontrollen, at en chauffør ikke havde den krævede uddannelse.

Såvel førere som ejere kan forvente at få tilsendt bødeforelæg fra politiet efter aktionen.

På listen over fejl og mangler står også, at et køretøj var parat til at fragte unge ud på den traditionelle tur, selv om det kun var registreret til veterankørsel. Den sag overdrages til Skat.

Også ved tidligere lejligheder er politiet rykket ud for at se nærmere på køretøjer, der skulle køre rundt med unge mennesker.

Sidste sommer skabte det opsigt, da betjente tjekkede de busser, der skulle transportere deltagerne ved det internationale fodboldstævne Dana Cup i Hjørring. Her blev 29 busser sendt til fornyet syn, mens ni fik klippet nummerpladerne.

Ved Smukfest i Skanderborg blev der ligeledes grebet ind i august sidste år. 16 busser blev udtaget til kontrol, og syv af disse blev indkaldt til syn. Seks busser havde fejl på bremserne.

