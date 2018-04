Politi afværgede knivangreb ved Berlins halvmaraton

BERLIN: Tysk politi har afværget et potentielt angreb i forbindelse med søndagens meget populære halvmaraton i Berlin.

Seks mænd er anholdt, meddeler politi og anklagemyndighed i en fælles meddelelse:

- Der er forskellige indikationer på, at de anholdte, som er mellem 18 og 21 år, deltog i forberedelser af en forbrydelse i forbindelse med denne begivenhed, siger politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

Tidligere har avisen Die Welt skrevet, at mindst en af de anholdte skal have haft forbindelser til Anis Amri, som med en kapret lastbil i december 2016 angreb et julemarked i Berlin, hvor 12 personer blev dræbt.

Die Welt skrev dog i første omgang, at fire personer var anholdt - ikke seks.

Det er en af de anholdte, som ifølge avisen havde planer om at udføre et angreb med kniv under sportsarrangementet søndag i den tyske hovedstad.

Avisen erfarer, at den hovedmistænkte ville angribe både tilskuere og deltagere under det tyske halvmaraton.

Han skal have været i besiddelse af to særligt skarpe knive, der ifølge politiet skulle bruges ved angrebet. Men der var ifølge tyske myndigheder ingen reel fare, for politiet har åndet mændene i nakken.

Tagesspiegel skriver, at politiet har overvåget den hovedmistænkte døgnet rundt i to uger.

Flere end 34.000 løbere deltog i maratonløbet søndag. Desuden deltog 1500 rulleskøjteløbere. Det fremgår af løbets hjemmeside.

Tuneseren Anis Amri kørte 19. december en kapret lastbil ind i en folkemængde på julemarkedet på Breitscheidplatz, der ligger i hjertet af den tyske hovedstad. 11 personer på julemarkedet blev dræbt.

Desuden skød tuneseren lastbilens chauffør. Han blev fundet dræbt på passagersædet.

Amri flygtede, og han blev efterfølgende skudt af italiensk politi ved en togstation i Milano.

/ritzau/