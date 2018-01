Politi anholder politiker under protester i Moskva

Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj blev søndag anholdt af russisk politi i Moskva, mens tusinder demonstrerede mod russernes politiske liv ved at kalde det kommende præsidentvalg i marts for et "pseudovalg".

Alle venter, at valget vindes klart af præsident Vladimir Putin, som dermed for tredje årti i træk vil bestride præsidentposten.

Omgivet af tilhængere talte den 41-årige karismatiske politiker om "svindlere og tyve", før han kortvarigt blev anholdt ved en demonstration i den centrale del af Moskva.

Navalnyj opfordrede sine tilhængere til at fortsætte demonstrationerne. I Moskva havde de mellem 3000 og 4000 deltagere.

Mange af demonstranterne råbte slogans om, at vælgere skulle strejke eller "valget bliver uden mig".

Politiet brød tidligere på dagen ind i Navalnyjs hovedkvarter. Her afbrød de en direkte udsendelse, som Navalnyjs stab var i gang med. Udsendelsen viste optagelser af demonstrationer i den østlige del af landet.

Politiets operation fandt sted, efter at oppositionspolitikerens tilhængere havde indledt en dag med landsomfattende demonstrationer. De krævede en boykot af Ruslands præsidentvalg i marts.

Der skal også være foretaget anholdelser af oppositionens medlemmer i en række forskellige andre regioner, lyder det.

Navalnij siger, at det planlagte præsidentvalg er et "pseudovalg". Han er selv blevet udelukket fra at opstille ved præsidentvalget, som finder sted 18. marts.

Valgkommissionen har afvist at lade oppositionspolitikeren opstille på grund af en betinget dom, som han er blevet idømt.

Navalnij selv afviser dommen som politisk motiveret.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har for nylig bekræftet, at han stiller op til genvalg. Dermed søger han at blive genvalgt til seks år mere som præsident.

Ifølge nyhedsbureauet AP viser meningsmålinger, at 80 procent af russerne er tilfredse med den 65-årige Putins forvaltning af præsidentembedet.

/ritzau/Putin